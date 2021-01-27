Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 января

Данные регионального оперштаба

Еще 169 человек пополнили статистику заразившихся коронавирусом в Орловской области. В каких районах есть новых заболевшие и как болезнь распространена по региону: обновленную карту представил оперштаб.

За сутки в Орле заболело 65 человек, в Ливенском районе 37, в Орловском районе 23, в Мценском и Покровском по 7, в Новодеревеньковском 6, в Болховском 5, в Верховском и Урицком по 4, в Малоархангельском, Свердловском по 3, в Залегощенском, Должанском, Колпнянском по 1 заболевшему.

За все время течения пандемии на первом месте по числу зараженных Орел - 13 389 человек инфицировались COVID-19, далее Орловский район - 3 355 заболевших, Ливенский район - 1 580, в Мценском 1 340.

Районы, в которых менее тысячи но более двухсот заболевших: Дмитровский - 593, Урицкий - 556, Болховский - 496, Хотынецкий - 466, Покровский - 443, Свердловский - 396, Новодеревеньковский - 386, Залегощенский - 370, Малоархангельский -343, Кромской - 312, Верховский - 279, Троснянский - 262, Колпнянский - 252,

Районы с наименьшим числом заболевших: Должанский - 196, Шаблыкинский - 192, Краснозоренский - 187, Сосковский - 172, Глазуновский - 162, Знаменский - 148, Новосильский - 135, Корсаковский - 60.

Всего в регионе заразилось 26 070 человек, в данный момент времени болеет 2 770 орловцев.