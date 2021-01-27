Орловским кондитерам вернули долги по заработной плате

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области работникам кондитерского предприятия выплатили долги по заработной плате после вмешательства прокуратуры. Работодатель затянул с выплатами работникам "Ливенской кондитерской фабрики".

Свои деньги сотрудники не получили вовремя, в результате накопился долг больше чем в 100 тысяч рублей. Прокурор внес гендиректору представление, было возбуждено и направлено в трудовую инспекцию дело об административном правонарушении.

- В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.