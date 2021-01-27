В Орле полицейские с поличным поймали распространителя наркотиков

"Синтетику" дилер пытался положить в так называемый тайник для бесконтактного сбыта Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские поймали закладчика наркотиков. 32-летнему мужчине светит провести годы за решеткой.

"Синтетику" дилер пытался положить в так называемый тайник для бесконтактного сбыта в Советском районе города. Однако покупатели свой запрещенный товар не увидят: мужчину задержали с поличным. При нем были наркотики, 8 упакованных доз, которые изъяли и направили на экспертизу. Та показала, что это "синтетика" массой более 6 грамм.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, орловцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.