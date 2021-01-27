В Орле онкодиспансер оснащают новым оборудованием

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле продолжается оснащение новым оборудованием онкологического диспансера. Медицинская аппаратура проходит наладку и тестирование.

В диспансере в скором времени будет запущен в работу новый линейный излучатель, который используется для лечения раковых опухолей. Стоит такой аппарат 149 миллионов рублей. Если ранее на одного пациента нужно было около 20 минут времени, то новый излучатель позволит сократить сеанс до 8 минут. Среди новинок и компьютерный томограф - самый мощный аппарат в Орле. Также новое оборудование появилось в лаборатории.

- Всего на модернизацию оборудования онкологического диспансера в 2020 году направлено более 360 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.