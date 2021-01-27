В Орле пожарные отбили от огня полыхающие гаражи

Два похожих ЧП случилось в Орле 26 января Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные отбили от огня горящие гаражи. Два похожих ЧП произошли во вторник, 26 января, в разных районах города.

Сигнал о первом происшествии поступил с улицы Машкарина утром, в начале двенадцатого. Спасатели прибыли на место. Огонь потушили, в гараже обгорела целая стена.

Второе ЧП случилось меньше чем через два часа, уже на улице Паровозной. Огонь удалось затушить, в результате пожара внутри гаража выгорели изделия из дерева.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.