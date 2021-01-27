Под Орлом фура столкнулась с "КАМАЗом", водитель погиб

Водитель фуры погиб, водитель грузовика в больнице Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Автомобильная авария с летальным исходом произошла на трассе под Орлом. Столкнулись фура "Мерседес" и грузовик "КАМАЗ", водитель крупногабаритной иномарки погиб.

Все произошло сегодня, 27 января, ранним утром. Примерно в половине пятого часа 50-летний водитель вел большегруз с прицепом по дороге М-2 "Крым" со стороны Москвы в сторону Курска. Навстречу в это время ехал грузовик под управлением 23-летнего водителя. Фура выехала на встречку, где "встретилась" с "КАМАЗом".

Судя по снимкам с места аварии, удар при столкновении был большой силы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" Акрос скончался до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля "КАМАЗ" каретой скорой медицинской помощи доставлен в областную клиническую больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на территории региона полицейские зафиксировали 16 дорожно-транспортных происшествий. В других авариях никто не пострадал.