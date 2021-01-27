Коронавирус в Орловской области: на лекарства для заболевших выделили более 16 миллионов рублей

Медикаменты получат орловцы, проходящие лечение дома Фото: Архив "КП"

Орловская область получит дополнительные средства на закупку лекарств, для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение 23 января подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

Федеральный бюджет направит в регион 16,7 млн рублей. Приобретенные медикаменты бесплатно выделят тем, кто проходит лечение на дома. Доставляют лекарства врачи во время осмотров и волонтеры.

- Препараты будут адресованы больным коронавирусной инфекцией на безвозмездной основе по рецепту лечащего врача. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений амбулаторным пациентам назначаются комбинированные схемы лечения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.