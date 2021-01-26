Мясо, молоко, сахар: Орелстат рассказал на сколько подорожали продукты

С января по декабрь 2020-го в Орловской области подорожали почти все продукты из списка социально значимых товаров Фото: Ольга СУПОНЕВА

С января по декабрь 2020-го в Орловской области подорожали почти все продукты из списка социально значимых товаров. Орелстат представил таблицу, отражающую динамику изменения стоимости продуктовых товаров.

Говядина в начале 2020 года стоила в среднем 350 рублей за кило, к концу года ценник поднялся до 361 рубля, дешевле всего этот вид мяса стоил в апреле и мае - 350 рублей за кило. Свинина тоже подорожала: с 235 рублей в январе до 254 в декабре, самая низкая стоимость зафиксирована в феврале - 228 рублей. Курица подорожала незначительно: со 138 до 139 рублей за кило.

Рыба мороженая выросла в цене со 160 до 185 рублей (самый низкий ценник в феврале - 157 рублей), сливочное масло с 655 до 692 рублей за кило, подсолнечное масло подорожало с 98 до 121 рубля. Молоко в начале года продавалось в среднем по 52 рубля за литр в конце года по 54 рубля, яйцо куриное в январе стоило 60 рублей, в декабре 77 (самая низкая цена в августе и сентябре - 52 рубля), сахар подорожал с 29 до 49 рублей, мука пшеничная с 41 до 44, рис с 61 до 70 рублей, картофель с 18 до 25 (самый низкий ценник был в марте - 16 рублей), морковь увеличилась в стоимости с 23 рублей до 27, яблоки с 88 до 96.

А есть и те товары, которые к концу года напротив подешевели. Так, лук стоил в январе 23 рубля, а к декабрю ценник стал 22 рубля, а капуста с 22 рублей за килограмм подешевела до 20.