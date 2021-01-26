Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 26 января

Данные регионального оперштаба

В Орловской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 168 человек. В каких районах есть новые заболевшие и как в целом COVID-19 разошелся по региону.

Карту распространения инфекции представил орловский оперштаб. Согласно ей, в городе Орле за сутки заболели 68 человек, в Ливенском районе 21, в Болховском 17, в Орловском, Дмитровском и Глазуновском районах по 8, в Кромском 7, в Малоархангельском, Хотынецком и Троснянском по 5, в Урицком 3, в Новодеревеньковском, Залегощенском, Должанском, Свердловском, Сосковском по 2, в Мценском, Верховском, Шаблыкинском по одному.

За все время наблюдении больше всего жителей заболело в Орле - 13 324 человека, в Орловском районе - 3 332, в Ливенском - 1 543, в Мценском - 1 333. Районы, где заболевших менее тысячи, но более двухсот: Дмитровский - 593, Урицкий - 552, Болховский - 491, Хотынецкий - 466, Покровский - 436, Свердловский - 393, Новодеревеньковский - 380, Залегощенский - 369, Малоархангельский - 340, Кромской - 312, Верховский - 275, Троснянский - 262, Колпнянский - 251,

Районы с наименьшим количеством заболевших коронавирусом: Должанский - 195, Шаблыкинский - 192, Краснозоренский - 187, Сосковский - 172, Глазуновский - 162, Знаменский - 146, Новосильский - 135, Корсаковский - 60.

Всего в Орловской области заболевших коронавирусом 25 901.