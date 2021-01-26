За 2020 год в Орловской области из пожаров спасли 139 человек Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 января, в администрации Орловской области подвели итоги работы по предупреждению и ликвидации ЧС. Ситуацию в регионе оценили как стабильную, но требующую особого внимания.

За 2020 год в Орловской области было зарегистрировано 4949 пожаров. Значительная их часть связана с поджогом мусора (1288 случаев), сухой травы (2574 случаев) и пожнивных остатков на полях (234).

Во время ликвидации возгораний сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли 139 человек и имущество жителей на сумму более 167 миллионов рублей.

- Привлекались сотрудники МЧС и к помощи людям во время аварий на дорогах. Таких случаев за год было 523. При помощи спецоборудования спасатели достали из искореженных машин 38 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.