Орловец попытался украсть сладости и попал в полицию Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла сотрудники Росгвардии задержали похитителя кондитерских изделий. 30-летний мужчина из района области решил прихватить с собой сладости из сетевого супермаркета на Раздольной улице.

Инцидент произошел в районе двух часов дня. Продавцы заметили подозрительного покупателя с сумкой и нажали «тревожную» кнопку. Мелкого воришку задержали на месте происшествия.

- С мужчиной была проведена профилактическая беседа. Выяснилось, что ранее он уже был замечен в аналогичных проступках. Орловца передали в отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.