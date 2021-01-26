Осторожно: в Орловской области телефонные мошенники действуют по новой схеме

В Орловской области телефонные мошенники действуют по новой схеме Фото: Архив "КП"

В Орловской области телефонными мошенниками, представляющимися сотрудниками банков, сложно кого-то удивить. Тем не менее ловкие манипуляторы до сих пор умудряются обворовывать растерявшихся после звонка «из банка» людей.

Теперь у мошенников начала работать новая схема. Они представляются сотрудниками полиции и других правоохранительных органов, а затем убеждают человека, что на него возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Следующий шаг мошенников – под любым предлогом узнать персональные данные, данные банковской карт и сведения о совершенных по ней операциям. При этом преступники могут обращаться с вами по имени-отчеству, вести себя очень уверенно, заставлять срочно принимать решение.

- Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс, запомните — это злоумышленник. Нельзя сообщать по телефону персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать, - напоминают орловцам специалисты орловского отделения Банка России.