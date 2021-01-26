В Орловской области продавца оштрафовали за топинамбур и корни хрена Фото: Архив "КП"

В январе 2020 года в Змеевке, райцентре Орловской области, на местном рынке прошла проверка. Не обошлось без штрафов за сомнительную продукцию.

У одного из продавцов специалисты Россельхознадзора обнаружили товар без необходимых документов. 140 килограммов топинамбура, брюквы, репы и корней хрена оказались без карантинного сертификата. Привезли же корнеплоды из Лебедянского района Липецкой области - карантинной фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде.

- Невыполнение требований действующего законодательства РФ со стороны физического лица могло повлечь за собой риск проникновения на территорию Орловской области и распространения на ней карантинных объектов, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа.