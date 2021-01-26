У жителей Орла угнали 13 автомобилей

В случае угона нужно обратиться в дежурную часть Фото: Ольга СУПОНЕВА

У жителей Орла за прошедший, 2020-й, год угнали 13 автомобилей. Возбуждены уголовные дела.

Большую часть угонов, совершенных на территории облцентра, полицейским удалось раскрыть. Как отмечают в пресс-службе регуправления МВД, нередко орловцы не уделяют должного внимания сохранности своего транспорта.

Водителям лучше парковать машины на платных стоянках или на хорошо освещаемых местах,поставить на автомобиль сигнализацию или оборудовать его противоугонной системой, не оставлять в машине ключи и документы даже на короткое время. В случае угона нужно обратиться в дежурную часть городского УМВД по телефонам 43-36-22, 45-85-52 или в дежурную часть областного УМВД по телефонам 02 (102 с мобильного), 43-32-32.