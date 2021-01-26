Коронавирус в Орловской области: умерли 330 пациентов

Федеральный оперштаб сообщил еще о 5 смертельных случаях Фото: Архив "КП"

Коронавирус продолжает распространяться по Орловской области, последствия его порой печальны и непоправимы. Количество скончавшихся пациентов, с лабораторном установленным диагнозом COVID-19, достигло 330.

Сегодня федеральный оперштаб сообщил сразу о 5 смертельных исходах болезни. Последние недели вести об умерших орловцах, чей организм не смог справиться с инфекцией и ее последствиями,приходят ежедневно. За три недели количество смертельных случаев составило 50. При этом коэффициент смертельных случаев на 100 тысяч населения в Орловской области ниже, чем в среднем по России - 44,2 к 46,9.

Тем не менее, в регионе наблюдается снижение заболеваемости.

На 26 января 2021 года зафиксировано 25 901 случай заражения коронавирусом, выздоровело 22 824 человека.