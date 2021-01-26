Орловский аэроклуб готовит к запуску 4 самолета и 22 планера

В 2021 году в Орловской области должны пройти сразу несколько захватывающих спортивных событий: два чемпионата (май/июль) и Кубок России по планерному спорту (август). Проведет их Орловский аэроклуб ДОСААФ России.

Организация уже начала подготовку к новому летному сезону. В этом году аэроклуб планирует запустить в эксплуатацию 3 самолета-буксировщика «Вильга-35А», 1 самолет-буксировщик «Динамик», 4 учебно-тренировочных планера «Бланик», 16 спортивных планеров «Янтарь», 2 планера «Ventus» и «Duo Discu».

- Сейчас проводятся регламентные работы и подготовка документации для оформления сертификатов летной годности. Одновременно ведется поиск авиационных специалистов для эксплуатации самолета «Динамик», - сообщает Роман Мещерский, руководитель Орловского аэроклуба ДОСААФ России.

Кроме соревнований по планерному спорту, весной запланирован чемпионат по парашютному спорту, а осенью — фестиваль авиационных видов спорта.