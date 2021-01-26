В Орле на гендиректора типографии "Труд" завели уголовное дело Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора типографии "Труд". Его подозревают в сокрытии средств, которые должны были пойти на уплату налогов.

Долг по налоговым сборам у типографии "Труд" превысил 4 миллиона рублей. По версии следствия, директор зная об с 2019 года по 2020 умышленно скрывал деньги предприятия. Общая сумма - 2 миллиона 600 тысяч рублей, именно эти средства должны были пойти в счет уплаты налогов. Требования ИФНС были проигнорированы, в итоге ситуация обернулась уголовным делом.

- Преступление выявлено сотрудниками полиции и ИФНС России по городу Орлу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.