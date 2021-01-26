Коронавирус в Орловской области: работают уже три мобильных пункта вакцинирования

Первую прививку «Спутником V» сделали 2 362 жителя Орловской области Фото: Архив "КП"

В понедельник, 25 января, в Орле состоялось заседание регионального оперштаба. Один из самых актуальных вопросов – вакцинация населения от коронавируса.

По последним данным Департамента здравоохранения Орловской области, первую дозу вакцины «Спутник V» получили 2 362 человека, обе дозы успели сделать – 552. Тяжелых осложнений у решившихся на прививку не наблюдается.

В настоящее время в регионе работают 16 стационарных прививочных пунктов и еще три мобильных.

- Сейчас ведется работа по оптимизации массовой вакцинации. Организована вакцинация работников круглосуточных стационаров. Также планируется вакцинация сотрудников полиции, ведется работа по запуску организованной вакцинации сотрудников учреждений образования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Записаться на прививку можно по единому номеру горячей линии 122 или онлайн в электронной регистратуре Орловской области.