Орловец, убивший приятеля и утроивший пожар, попытался смягчить себе наказание

Дело рецидивиста из Орловской области рассматривали в Москве Фото: Архив "КП"

В ноябре 2020 года в Орловской области вынесли приговор мужчине, жестоко расправившемуся со своим приятелем и устроившему пожар в многоквартирном доме.

39-летний житель Верховского района повздорил со знакомым во время застолья и решил ему отомстить. Он поджег штору в квартире собутыльника и зная, что тот не может покинуть жилище, сбежал. В итоге случился пожар, погиб человек, несколько семей остались без жилья. Деревянный многоквартирный дом сгорел.

За совершенное преступление орловец получил 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако такой вердикт областного суда его не устроил и его адвокат обратился в Первый апелляционный суд общей юрисдикции (город Москва).

- Решением суда апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.