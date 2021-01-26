Коронавирус в Орловской области: свободных коек в больницах становится больше

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В Орловской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад. О ситуации рассказал глава региона Андрей Клычков в онлайн-эфире соцсетей.

Губернатор вышел в прямой эфир с жителями вечером в понедельник, 25 января.

- Управления Роспотребнадзора зафиксирована ситуация по снижению коронавирусной инфекции. Действительно это долгожданное событие. Мы на протяжении более двух месяцев находились в цифрах 180-170 (о приросте заболевших за сутки - прим. авт.), сегодня 170. И на сегодняшний день увеличилось количество коечного фонда, - рассказал Клычков.

Исходя из такой ситуации власти осмелились заговорить о смягчении ограничений по коронавирусу. Вопрос этот будет прорабатываться, как отметил Клычков.