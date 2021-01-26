В Орле некоммерческие организации могут получить субсидии на новые проекты Фото: Архив "КП"

В Орле стартует конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Победителей ждет субсидия из бюджета на основную деятельность и новые проекты.

В конкурсе могут принять участие НКО, зарегистрированные на территории Орла и работающие не менее одного года.

Заявки на участие принимают в Администрации города с 25 января по 1 марта (в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов). Адрес: Пролетарская гора, 1, кабинет № 539.

Главное, правильно подготовить нужные документы. Как это сделать расскажут сегодня, 26 января, в 15 часов дня. Для желающих принять участие проведут обучающий семинар онлайн.

Идентификатор конференции и код доступа можно узнать здесь.