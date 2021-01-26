Коронавирус в Орловской области: в маршрутках поймали 250 нарушителей масочного режима

В маршрутках поймали 250 нарушителей масочного режима Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжает действовать масочный режим. В это же время продолжаются рейды, призванные уличить орловцев в нарушении ограничений при режиме повышенной готовности. В общественном транспорте поймали 250 нарушителей.

По протоколам, которые составили сотрудники профильного департамента во время рейдов, общая сумма штрафов превысила уже полмиллиарда рублей. Водителям и перевозчикам вынесли 26 предупреждений.

Как пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области, эти рейды продолжатся и дальше, так как в общественной транспорте велика вероятность заразиться коронавирусом. В случае, если на нем передвигается переносчик COVID-19.