На четырех улицах в Советском районе Орла запретили парковку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Советском районе Орла запретили парковку автомобилей на четырех улицах. Причина – коммунальщикам тяжело чистить дороги из-за оставленных на обочине машин.

Знаки, запрещающие парковку, появились на улице Максима Горького (от улицы Красноармейской до улицы Гуртьева и от улицы Герцена до площади Ленина), на улице Генерала Жадова (от улицы Родина до улицы Пархоменко), на Наугорском шоссе (от улицы Цветаева до разворотного кольца и от разворотного кольца до улицы Цветаева) и на Приборостроительной улице (от улицы Матвеева до переулка Ипподромного).

- За соблюдением правил дорожного движения будут наблюдать приборы фотовидеофиксации, - сообщает пресс-служба администрации Орла.