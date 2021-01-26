Коронавирус в Орловской области: оперштаб прорабатывает возможность смягчения ограничений

В Орловской области рассматривают возможность смягчения ограничений по коронавирусу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в ближайшее время могут быть смягчены ограничительные меры по коронавирусу. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 25 января.

- Мы начинаем выходить на предложения по снятию ограничений. Пока не спешно, но думаю, что уже на следующей неделе будем обсуждать какие возможности есть. Я думаю, что порадуем и малый бизнес по крайней мере теми предложениями по срокам, когда можно будет возвращаться к нормальной жизни, - сообщил во время онлайна глава региона.

Однако вперед губернатор забегать не стал и подробностей грядущих послаблений не озвучил.

Напомним, до 28 февраля включительно в Орловской области продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения по коронавирусу.

Мы следим за развитием ситуации.