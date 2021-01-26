В Орле прошла «Спортивная студенческая ночь». Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 25 января, в Орле прошел фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Команды четырех орловских вузов вышли на каток на площади Ленина, чтобы сразиться в ледовой эстафете.

Соревнования прошли по следующим направлениям: бег на коньках, умении контролировать шайбу, меткость, сила и слаженность командных действий.

В итоге победа оказалась за командой ОГУ им. Тургенева. Второе место получила смешанная команда ОГУ им. Тургенева и ОГУЭиТ, а третье —ОГАУ.

- Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь» проводится под эгидой Министерства спорта РФ. В нашем регионе куратором фестиваля выступил спортивный студенческий клуб «Орел57», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.