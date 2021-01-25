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Ежемесячную выплату из маткапитала получают 1500 орловских семей

В Орловской области ее размер колеблется от 10316 до 10851 рубля
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Ежемесячную выплату из маткапитала получают 1500 орловских семей

Ежемесячную выплату из маткапитала получают 1500 орловских семей

Фото: Архив "КП"

В Орловской области ежемесячную выплату из материнского капитала оформили уже более 1500 семей. Такие данные на 1 января 2021 года приводят специалисты орловского отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут получить семьи с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения малыша.

Размер выплаты зависит от региона, вернее от величины прожиточного минимума для детей в нем. В Орловской области выплата составляет 10316 рублей (для семей, обратившихся за ней в 2020 году) и 10851 рубль (для семей, обратившихся за ней впервые в 2021 году или продлевающих прошлые заявления).

- Если ежемесячная выплата ранее не оформлялась, то обратиться за ее установлением можно, подав электронное заявление на Едином портале государственных услуг или в Личном кабинете на сайте ПФР, а также по предварительной записи в клиентские службы территориальных органов ПФР и МФЦ, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.

Подробнее о том, кому положена ежемесячная выплата и как ее оформить можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам/Материнский (семейный) капитал».