25 января на Орловскую область надвигается сильный ветер и снег с дождем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается непогода. Сильный порывистый ветер и снег с дождем начнутся уже сегодня вечером 25 января. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условиях сохранятся в регионе на сутки.

Согласно данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 25 января по 21 час 26 января на территории области будет облачно. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-восточный со скоростью от 9 до 14 м/с, местами его порывы достигнут 21 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от нуля до +5 градусов.

- В отдельных районах области возможно налипание мокрого снега, а ночью местами гололед. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Будьте бдительны: при сильных порывах ветра не находитесь рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, - напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области.