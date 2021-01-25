Камеры на дорогах: в 2020 году орловцы получили штрафы на 290 миллионов рублей

Нарушители ПДД стали чаще попадаться в объективы камеры на дорогах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подсчитали, сколько нарушений правил дорожного движения попало в объективы фото и видеокамер за 2020 год. Оказалось, статистика подросла на 12% в сравнении с 2019-м.

По данным начальника «Орелтранссигнал» Егора Залыгина, спецприборы зафиксировали на орловских дорогах более 445 тысяч нарушений. Они обошлись автомобилистам штрафами на общую сумму 289,5 млн рублей.

- В настоящее время фото- и видеофиксацию в регионе обеспечивает 124 стационарными, 34 передвижными и 4 мобильными комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД. В местах их установки наблюдается значительное снижение аварийности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.