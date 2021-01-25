«Спорт – норма жизни»: более 730 орловцев получили золотые значки ГТО

Более 730 орловцев получили золотые значки ГТО Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 25 января, в Орле на совещании в областной администрации обсудили спортивные планы на 2021 год. В центре внимания – достижения орловцев в физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне».

В прошедшем году в сдаче нормативов поучаствовали 4 982 человека, из них 1942 получили знак ГТО (734 – золотые, 744 – серебряные и 464 бронзовые). Напомним, значок ГТО – это не просто почетный и отличительный знак на память. Он добавляет баллы при поступлении в вузы и помогает студентам получить прибавку к стипендии.

Сейчас на территории Орловской области работает 21 центр тестирования норм ГТО. Узнать их адреса и записаться на сдачу нормативов можно в региональном Центре тестирования ГТО через официальный сайт https://gtoorel.ru

В 2021 году сдача норм ГТО продолжится. Кроме того, желающие смогут принять участие в спортивных фестивалях и конкурсах.

- Всесоюзному физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» исполняется 90 лет. В честь юбилейной даты пройдут фестивали «Вместе с ГТО» и «Дошкольники в ГТО», конкурсы «Я и ГТО» и «Готов к ГТО», программа «Десант ГТО» и проект «ГТО сквозь время», - рассказал Алексей Берестов, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области.

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