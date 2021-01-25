«Против течения»: в Орле откроется выставка классической живописи

Уже на этой неделе в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие персональной выставки Василия и Натальи Куракса. Московские художники представят зрителям свои картины в традиции отечественной живописной школы.

Название «Против течения» говорит само за себя. Авторы выставки противопоставляют свое творчество новейшим актуальным арт-практикам и различным «измам» от искусства. Их картины удостоены престижных премий различных достоинств и хранятся в фондах семи российских музеев и в коллекциях зарубежных любителей искусства.

На выставке будет представлено более 70 произведений живописи. Ранее они экспонировались в Москве, Брянске и Череповце.

КОГДА? ГДЕ?

С 29 января 2020 по 28 февраля (с 10.00 до 17.00)

Выходной день: понедельник.

Адрес: г Орел, ул. Октябрьская, 29.

В составе экскурсионной группы должно быть не более 5 человек. По вопросам организации экскурсий можно обращаться по телефону: 76-05-86 или 76-27-41.