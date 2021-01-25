Орловчанка потеряла в автобусе банковскую карту и осталась без 7 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла поездка в общественном транспорте закончилась для одной из пассажирок потерей крупной суммы денег. Женщина расплатилась с водителем и положила банковскую карту в карман. Ее исчезновение она заметила уже выйдя из автобуса.

Вскоре орловчанка получила уведомления о покупках, которых не совершала. В общей сумме с ее карты было списано 7 тысяч рублей. Как позже выяснилось, прогулялся по магазинам с чужой картой 48-летний житель Орла. Он попался в поле зрения камеры видеонаблюдения, когда расплачивался за покупки.

- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие. – рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.