В Орле на предпринимателя завели дело из-за уклонения от налогов Фото: Архив "КП"

В Орле завели уголовное дело на предпринимателя. Владельца частного бизнеса подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более трех с половиной миллионов рублей.

По данным следствия, предприниматель специально включал в налоговую декларацию ложные сведения и не оплатил налоги и сборы за 2019 год.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.