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Авария с фурой в Орловском районе: один человек погиб, двое пострадали

«Ауди» вынесло на встречку под большегруз после столкновения со «Шкодой»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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«Ауди» вынесло на встречку под большегруз после столкновения со «Шкодой». Фото Госавтоинспекции Орловской области

«Ауди» вынесло на встречку под большегруз после столкновения со «Шкодой». Фото Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 24 января, в Орловском районе на 17 километре трассы «Орел-Тамбов» произошла страшная авария. После столкновения двух легковушек. Одну из них вынесло на встречную полосу под фуру.

Авария произошла в 13:30. По информации Госавтоинспекции Орловской области, запустил цепную реакцию 23-летний водитель «Шкоды Октавия». Он врезался в ехавшую с ним попутно «Ауди».

От неожиданного удара «Ауди» вылетела на встречку под большегруз «Вольво» с полуприцепом. Искореженную легковушку отбросило с дороги в кювет.

Авария с фурой в Орловском районе 24 января 2021. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Авария с фурой в Орловском районе 24 января 2021. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники полиции, медики.

- В результате ДТП в «Ауди» пострадали несколько человек. 47-летний пассажир автомобиля скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, 20-летняя девушка, и 42-летний водитель были доставлены в областную клиническую больницу. Им назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

ДТПДТП в Орле и области 2021