В Железнодорожном районе Орла из пожара эвакуировали 19 человек

В воскресенье, 24 января, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиру на первом этаже, едкий дым быстро распространился по всему подъезду. Понадобилась эвакуация людей.

ЧП произошло на улице 2-й Курской днем 24 января 2021. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ЧП произошло на улице 2-й Курской в районе 15:30 дня. Прибывшие на место пожарные вывели из квартир 19 человек. Огонь был быстро локализован и вскоре ликвидирован. От возгорания спасли смежные квартиры на первом и втором этажах, однако обстановка в горевшей квартире успела пострадать.

Огонь охватил квартиру на первом этаже. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже выгорели предметы мебели и интерьера, личные вещи, остальные помещения квартиры закопчены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.