В Орловской области почти 50% сократилось число убийств

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области

На минувшей неделе в Орле состоялось расширенное заседание коллегии УМВД. В центре внимания – криминогенная ситуация в регионе и итоги работы ведомства в 2020 году.

По информации начальника УМВД России по Орловской области Юрия Савенкова, в минувшем году количество тяжких преступлений значительно сократилось: на 44 % стало меньше убийств и на 23% - случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

- Среди позитивных тенденций отмечается снижение количества повторно совершаемых преступлений ранее судимыми лицами. Стабильно низким оставался уровень подростковой преступности. Общее количество данного вида преступлений сократилось на 26 %, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего же в 2020 году в регионе было возбуждено 7376 уголовных дел и 16,5 тысяч дел об административных правонарушениях.