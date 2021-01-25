Спас пожарный извещатель: в Орловской области горел дом многодетной семьи

Родители вместе с четырьмя детьми смогли самостоятельно выбраться из дома. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 24 января, в селе Знаменское Колпнянского района произошел пожар. Около часа ночи, когда все уже легли спать, огонь охватил дом многодетной семьи. К счастью, вовремя сработал пожарный извещатель, подавший тревожный сигнал.

Проснувшиеся родители вместе с четырьмя детьми смогли самостоятельно выбраться из дома, наполнявшегося едким дымом. К моменту прибытия бригады 23-й пожарно-спасательной части полыхала веранда, огонь перекидывался на чердак и существовала угроза его распространения на жилые помещения дома.

Вскоре пожарные сформировали звено газодымозащитников и через пять минут пожар был локализован. В течение нескольких часов его полностью ликвидировали.

- В результате пожара выгорела веранда и кровля веранды на 6 м2, частично выгорело чердачное помещение, частично огнем повреждены жилые комнаты. Специалисты выясняют причины пожара, пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время семья временно разместилась у родственников.