Последняя неделя января в Орле будет пасмурной, сырой и теплой

Последняя неделя января в Орле будет сырой и теплой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле последняя неделя января будет совсем не зимней: синоптики говорят о плюсовых значениях температур и сырости. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 25-30 января.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 25 января облачно, временами небольшие осадки в виде снега с дождем. В ночное время 0 градусов, днем воздух прогреется до +2. Юго-восточный ветер 6 м/c, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Во вторник 26 января снова пасмурно. Столбики термометров достигнут отметок в +1..+3 градуса, временами дождь со снегом. Ветер южный 7 м/c, давление понизится до 736 мм рт.ст.

В среду 27 января похожая погода: облачно, дождь со снегом. Температура от 0 градусов в темное время суток до +2 днем. Ветер сменит направление на северное, скорость 1 м/c. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

В четверг 28 января пасмурно, дождь со снегом, ночью температура опустится до -1 градуса, днем вновь плюсовые значения: до 2 выше нуля. Ветер юго-восточный 6 м/c, давление на уровне 732 мм рт.ст.

В пятницу 30 января начнет холодать. Ночью мороз -3 градуса, в светлое время суток термометры покажут 0. Облачно, без осадков. Ветер южный 5 м/с, давление 732 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам в выходные зима начнет восстанавливаться в своих правах. В субботу 31 января уже от -8 до -2 мороза. Пасмурно, пойдет снег. Ветер восточный 3 м/c, давление 732 мм рт. ст.

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