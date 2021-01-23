"Это не показательная порка": мэрия Орла расторгает контракт с одним из перевозчиков

Не все перевозчики соблюдают обязательства по контрактам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в одностороннем порядке расторгнут контракт с одним из перевозчиков. У городских властей к предпринимателю возникли серьезные нарекания к соблюдению договоренностей.

О ситуации рассказал мэр Юрий Парахин в своем инстаграме. Он отметил, что за несколько недель ни одного автобуса не было выпущено на маршрут №2, по 22 маршруту ходили 6-7 автобусов вместо 10, а по 27 3-4 автобуса вместо 5.

- Это не показательная порка, это крайняя мера. Она ждет каждого перевозчика, который не исполняет свои обязательства. И перед администрацией Орла как заказчика, и жителей — главных потребителей транспортных услуг. Сейчас в зоне риска — ИП Бортников и ИП Кривова. Не исправятся — тоже будем расторгаться. Серьезные вопросы и к ТТП, - написал Парахин.