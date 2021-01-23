На главной площади Орла появились снежные фигуры

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на главной площади появились снежные фигуры по сказочным мотивам. Это Богатыри, крепость, Соловей-Разбойник и слон-горка, с которой можно покататься.

Скульптуры расположились перед театром имени Тургенева. А создали их люди искусства: преподаватели Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, Орловской школы искусств им. Кабалевского и Детской школы искусств им Глинки. На работу ушло два дня.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Площадь Содружества в Северном районе тоже украсили - педагоги Центра детского творчества вылепили скульптуры «осьминог» и «черепаха», - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Неизвестно, правда, как долго простоят скульптуры: по прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры и дождь.