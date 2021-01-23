В Орле осудят организаторов незаконных азартных игр

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле следственный комитет завершил расследование уголовного дела организаторов незаконных азартных игр. Троим его фигурантам предстоит предстать перед судом.

Зарабатывали на игровых автоматах орловцы в течение нескольких лет: с 2016 по 2018 год. Замаскированные под платежные терминалы игровые автоматы были установлены в торговых центрах на территории Заводского и Северного районов областной столицы. Но "игорный бизнес" завершился логичным финалом: его организаторов взяли правоохранители. Уголовное дело расследовалось по 2 части статьи 171.2 УК РФ: незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.