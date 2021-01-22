На улицах Орла появились дополнительные знаки "парковка запрещена"

В Орле на 10 улицах поставили дополнительные знаки "Парковка запрещена" Фото: Ольга СУПОНЕВА

На улицах Орла стало больше знаков "парковка запрещена". Их установили в тех местах, где оставленные машины мешают проезду и уборке снегоуборочной спецтехники.

По четным дням запретили парковаться на Полесской от улицы Лескова,25 до Матросова,9 и от Салтыкова-Щедрина, 31 до Октябрьской, 24; от Картукова, 11 до улицы Героев Пожарных.

По нечетным дням машину нельзя будет оставить на Полесской от Генерала Родина, 59 до Матросова, 43; на Приборостроительной от Октябрьской,21 до Приборостроительной, 70; на Салтыкова-Щедрина на участке от Пионерской, 37а до Салтыкова-Щедрина, 35, от Полесской, 29 до ул. Салтыкова-Щедрина, 23 и от Тургенева, 19 до Салтыкова-Щедрина.

Также запрет действует на улице Картукова от улицы Героев Пожарных, 2 до дома №6; на улице Герцена от Советской, 17 до Московской, 1; на Красноармейской от Лескова, 19 до Сурена Шаумяна, 13; на Советской от Покровской, 18 до Степана Разина, 20; на улице Революции от дома №1 до дома №29 по Московской; на Карачевской от дома №14 до дома №31 и от 1-й Посадской, 15 до переулка Воскресенского; на улице Степана Разина от дома №25 до набережной Дубровинского.

- За соблюдением правил дорожного движения будут наблюдать приборы фотовидеофиксации, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.