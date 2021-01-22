Школу в Зареченском микрорайоне Орла обещают построить к ноябрю 2022

В Орле через полтора года появится новая школа Фото: Архив "КП"

Самую большую школу в Орле обещают построить к ноябрю 2022 года. Речь идет об образовательном учреждении в молодом Зареченском микрорайоне, рассчитанном на 1 225 учеников.

Сумма контракта на строительство составила почти 900 миллионов рублей, а точнее 892,7. Возведением объекта займется орловская фирма "Техспецкомплект".

- В плане — два корпуса, в том числе отдельный для начальной школы. Один высотой 4 этажа, другой — 5 этажей. В каждом будет оборудован спортивный зал. Предусмотрена вместительная столовая для 600 учащихся и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки, - рассказали о новой школе в пресс-службе администрации Орла.

Работа ведется в рамках нацпроекта "Образование".