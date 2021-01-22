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В Орловской области участились случаи травмирования детей на горках

Ребятня часто выбирает опасные места для катания, что грозит печальными последствиями
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За ненадлежащий контроль за детьми родителям грозит наказание

За ненадлежащий контроль за детьми родителям грозит наказание

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области участились случаи травмирования детей при катании на снежных горках. Часто мальчишки и девчонки выбирают склоны, съезжать по которым на ватрушках и ледянках опасно.

Подобные места не оборудованы для катания, а значит небезопасны. Сотрудники по делам несовершеннолетних региональной полиции просят родителей уделить внимание этому вопросу и следить: где же отдыхают несовершеннолетние. Кстати, за ненадлежащий контроль за детьми родителям грозит наказание.

- В целях предупреждения несчастных случаев с участием детей во время катания на горках сотрудниками полиции активизировано проведение рейдовых мероприятий в местах зимнего отдыха граждан. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, приведших к травмированию несовершеннолетних во время катания, родители будут привлечены к административной ответственности, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.