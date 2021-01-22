В Орловской области из-за отсутствия обеззараживателя временно закрыли ателье

В Мценске на 20 дней закрыли ателье, в котором не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Во время проверки выяснилось, что владелец не оборудовал его устройством для обеззараживания воздуха и не обеспечил персонал масками. Подтвержденной документами дезинфекции помещений тоже не было.

Материалы проверки отправили в суд. Итог хозяина ателье признали виновным по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь за 20 дней предпринимателю нужно устранить все нарушения.

- Судебным приставом-исполнителем решение суда исполнено в полном объеме: деятельность ателье приостановлена, входные двери опечатаны. В течение всего срока наказания судебный пристав будет осуществлять контроль за исполнением постановления суда, - сообщили «КП» в пресс-службе Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.