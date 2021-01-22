За счет допподдержки на орловских предприятиях сохранили более тысячи рабочих мест

На орловских предприятиях сохранили более тысячи рабочих мест Фото: Архив "КП"

В Орловской области пандемия коронавируса существенно сказалась на рынке труда. Многие столкнулись с проблемой безработицы и были вынуждены искать новую работу. Однако за счет дополнительной поддержки региону удалось сохранить более 1,2 тысяч рабочих мест, анонсированных под сокращение.

На поддержку орловских предприятий из федерального бюджета выделили около 20 миллионов рублей.

- Данная государственная программа способствует снижению уровня безработицы в регионе, что особенно актуально и важно на сегодняшний момент, - подчеркнула Ирина Гаврилина, руководитель Департамента соцзащиты Орловской области.