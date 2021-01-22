В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле иномарка сбила пешехода. Мужчина решил перейти проезжую часть на красный сигнал светофора, в результате чего оказался под колесами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось веечером в четверг, 21 января. 44-летний водитель на иномарке "Лифан" ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Паровозной. В районе 17-го дома 59-летний пешеход решил перейти дорогу.

- Произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки на территории региона полицейские зафиксировали 24 ДТП. Одна из аварий стала смертельной.