Погода в Орле: на выходных синоптики прогнозируют дождь и слякоть

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Зимние морозы надолго в Орле не задержались. Произошел резкий перепад температур от серьезных минусовых значений к плюсу, а в выходные и вовсе ожидается дождь.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 23 января в Орле облачно. Временами небольшие осадки: снег с дождем. В ночное время термометры покажут 0 градусов, днем воздух прогреется до +2. Ветер южный 5 м/c. Атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.

В воксресенье, 24 числа, еще теплее. В темное время суток столбики термометров достигнут отметки в +1 градус. А днем воздух прогреется до +4. Снова будет пасмурно, временами дождь. Атмосферное давление в районе 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозом, последняя неделя января не будет богата на морозы. Оттепель и дальше сохранит свои позиции.