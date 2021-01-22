За 2020 год орловцев оштрафовали на полтора миллиона рублей за торговлю на улице

Торговать на территории Орла можно только в 674 точках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 22 января, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. Его посвятили ситуации с несанкционированной уличной торговлей.

По данным администрации города, за организацию неофициальных торговых точек на улице предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За прошлый год было составлено 458 протоколов на 1 млн 575 тысяч рублей. Однако каждую неделю продавцы вновь возвращаются на место.

- Официальная же схема размещения нестационарных торговых объектов дает возможность торговать на территории города в 674 точках. Она принесла в городской бюджет около 20 млн рублей за прошлый год, - пояснила Алла Ашихмина, замначальника финансово-экономического управления администрации Орла.