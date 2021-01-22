В Орловской области появился еще один фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Алексеевка Покровского района открыли ФАП Фото: Архив "КП"

В Орловской области открыли еще один фельдшерско-акушерский пункт для жителей сельской местности. Его построили в деревне Алексеевка Покровского района.

Ранее жителем деревни приходилось добираться до больницы 30 километров. Теперь врач будет принимать их поблизости от дома.

- В прошлом году в Покровском районе открыли 5 таких модульных ФАПов. Всего же в 2020-м в регионе созданы 43 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.