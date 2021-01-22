Из Заводского района в Советский: в Орле проложат еще один водовод Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжат расширять водопроводную сеть. Уже в этом году должно начаться строительство нового водовода из Заводского района в Советский. Он будет пролегать от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина.

Специалистам предстоит проложить коммуникации длиной 5 462 метра. По предварительным оценкам, водовод обойдется в 81,1 млн рублей.

- В настоящий момент МКУ «Управление капитального строительства города Орла» формирует пакет документов для запуска процедуры по выбору подрядчика, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, в октябре 2020 года был сдан водовод на Высоковольтной улице от Лужковского водовода до Кромского шоссе (длина 2 317 метров). Он должен был улучшить качество воды в Северном и Железнодорожном районе, а также на Знаменке. Сейчас водовод поставлен на баланс «Орелводоканала».